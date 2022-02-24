Об этом министр обороны сообщил 24 февраля на своей странице в Фейсбук.

Отмечается, что сейчас максимально упрощена процедура вступления в силы территориальной обороны.

«Все, кто готов держать оружие, вступайте в ряды Сил территориальной обороны. Мы упростили все процедуры. Берите только паспорт. Только паспорт. Даем оружие всем патриотам, которые без колебаний готовы применить его против врага! Сохраняем спокойствие! Держим строй! Верим в ВСУ! Слава единой Украине", - говорится в сообщении.

В ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины.

В ряде украинских городов прогремели взрывы. Первые удары оккупанты нанесли в 5 утра по военной инфраструктуре — аэродромам, центрам военного управления и складам ресурсов.

Верховная Рада приняла введение военного положения в Украине. Начался призыв резервистов первой волны.

Президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам.

Напомним, российских оккупантов захватили в плен, фото.

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