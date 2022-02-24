Об этом министр обороны сообщил 24 февраля на своей странице в Фейсбук.
Отмечается, что сейчас максимально упрощена процедура вступления в силы территориальной обороны.
«Все, кто готов держать оружие, вступайте в ряды Сил территориальной обороны. Мы упростили все процедуры. Берите только паспорт. Только паспорт. Даем оружие всем патриотам, которые без колебаний готовы применить его против врага! Сохраняем спокойствие! Держим строй! Верим в ВСУ! Слава единой Украине", - говорится в сообщении.
В ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины.
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