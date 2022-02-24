Як пише Politeka.net, російський десант спробував висадити на вертольотах в Гостомелі, недалеко від Києва. Як повідомляють безліч джерел, три вертольоти збито ЗСУ України. Один зі збитих вертольотів потрапив на відео.
За повідомленням військового блогера Штефан Штірліц, половина вертольотів збито, а інші десантники були взяті в полон.
"Гостомель-десант орди, половина не долетіла
Половина в полоні
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МВС України повідомило про захоплення російського диверсанта під Гостомелем", - повідомляє Штірліц.
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