Російські вертольоти наступили з боку Білорусі, ЗСУ вдалося ліквідувати три бойові одиниці противника.

Як пише Politeka.net, російський десант спробував висадити на вертольотах в Гостомелі, недалеко від Києва. Як повідомляють безліч джерел, три вертольоти збито ЗСУ України. Один зі збитих вертольотів потрапив на відео.

За повідомленням військового блогера Штефан Штірліц, половина вертольотів збито, а інші десантники були взяті в полон.

"Гостомель-десант орди, половина не долетіла

Половина в полоні

МВС України повідомило про захоплення російського диверсанта під Гостомелем", - повідомляє Штірліц.

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