24 февраля в 4 утра Россия начала войну против Украины. На мирные города падают ракеты, из Крыма и Беларуси пошли танки, атаки на Донбассе. Это день позора для России и ужасный день для нашей страны.

В связи с хакерскими атаками и ситуацией может возникнуть такое, что не будет мобильной связи. Что делать в таких случаях, сообщает ТСН.

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Инструкция, что делать, если мобильная связь пропала

Уже сейчас определите список контактов, с которыми вы должны оставаться на связи на случай чрезвычайной ситуации.

Проще всего тем, у кого дома все еще есть стационарный телефон. Обязательно обменяйтесь номерами стационарных телефонов ваших родственников и мест работы.

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Альтернативой стационарного телефона является спутниковая связь.

Бюджетным и эффективным решением станет использование ультракоротковолновых раций. Они не используют частоты, занятые государственными службами.

Также можно оставаться на связи при помощи мессенджеров, которые могут работать без интернета.

Какие мессенджеры можно использовать

Напомним, авиаудар по военной части Киева: есть погибший и раненые, кадры с места.

Как сообщала Politeka, Украина несет первые потери после атаки России: есть раненные и погибшие.

Также Politeka писала, о ситуации на западе Украины: Россия атаковала аэропорт Луцка, во Львове слышны сирены.