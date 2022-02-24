24 февраля в 4 утра Россия начала войну против Украины. На мирные города падают ракеты, из Крыма и Беларуси пошли танки, атаки на Донбассе. Это день позора для России и ужасный день для нашей страны.
В связи с хакерскими атаками и ситуацией может возникнуть такое, что не будет мобильной связи. Что делать в таких случаях, сообщает ТСН.
Инструкция, что делать, если мобильная связь пропала
Уже сейчас определите список контактов, с которыми вы должны оставаться на связи на случай чрезвычайной ситуации.
Проще всего тем, у кого дома все еще есть стационарный телефон. Обязательно обменяйтесь номерами стационарных телефонов ваших родственников и мест работы.
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Альтернативой стационарного телефона является спутниковая связь.
Бюджетным и эффективным решением станет использование ультракоротковолновых раций. Они не используют частоты, занятые государственными службами.
Также можно оставаться на связи при помощи мессенджеров, которые могут работать без интернета.
Какие мессенджеры можно использовать
- Bridgefy (iOS / Android)
- Briar (Android)
- Rumble (Android)
- Serval Mesh (Android)
- Vojer (iOS)
- Walkie Talkie (iOS / Android)
Напомним, авиаудар по военной части Киева: есть погибший и раненые, кадры с места.
Как сообщала Politeka, Украина несет первые потери после атаки России: есть раненные и погибшие.
Также Politeka писала, о ситуации на западе Украины: Россия атаковала аэропорт Луцка, во Львове слышны сирены.