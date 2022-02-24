Национальный банк принял решение открыть специальный счет для сбора средств на поддержку Вооруженных Сил Украины.
Такое решение принято в связи с введением военного положения в Украине, вооруженной агрессией РФ и опасностью для государственной независимости Украины и ее территориальной целостности, сообщили в пресс-службе НБУ.
Реквизиты официального специального счета:
№ UA843000010000000047330992708 счет – мультивалютный, он создан и открыт как для перевода средств от международных партнеров и доноров – в иностранной валюте (доллары США, евро, британские фунты), так и от украинского бизнеса и граждан – в национальной валюте.
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Напомним, в условиях военного положения из-за нападения России банки продолжат работу, но снятие наличных со счетов ограничено 100 000 гривен в день. Безналичные расчеты – без ограничений.
Выдача наличных в валюте, кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов, запрещена.
Банкоматы будут подкрепляться наличными без ограничений. Банкам поручено обеспечить работу отделений в бесперебойном режиме в условиях отсутствия угрозы жизни и здоровью населения.
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