В условиях военного положения из-за нападения России банки продолжат работу, кроме того открыт счет для помощи украинским защитникам.

Национальный банк принял решение открыть специальный счет для сбора средств на поддержку Вооруженных Сил Украины.

Такое решение принято в связи с введением военного положения в Украине, вооруженной агрессией РФ и опасностью для государственной независимости Украины и ее территориальной целостности, сообщили в пресс-службе НБУ.

Реквизиты официального специального счета:

№ UA843000010000000047330992708 счет – мультивалютный, он создан и открыт как для перевода средств от международных партнеров и доноров – в иностранной валюте (доллары США, евро, британские фунты), так и от украинского бизнеса и граждан – в национальной валюте.

Не будьте равнодушными и помогите, чем сможете нашим защитникам!

Напомним, в условиях военного положения из-за нападения России банки продолжат работу, но снятие наличных со счетов ограничено 100 000 гривен в день. Безналичные расчеты – без ограничений.

Выдача наличных в валюте, кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов, запрещена.

Банкоматы будут подкрепляться наличными без ограничений. Банкам поручено обеспечить работу отделений в бесперебойном режиме в условиях отсутствия угрозы жизни и здоровью населения.

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