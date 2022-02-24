В Киеве объявили о введении комендантского часа - теперь в ночное время перемещение по городу ограничено, и уже известны детали, к такому же методу прибегли и в другой области.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о перекрытии бетонными плитами и конструкциями ключевые въезды в город, таким образом, у тяжелой техники не будет возможности въехать. Об этом глава Киева написал в своем Телеграм-канале, пишет Politeka.net.

По информации мэра столицы, комендантский час будет действовать с 22:00 до 7:00. В это время не будет работать общественный транспорт. При этом станции метрополитена будут доступны в виде укрытия в круглосуточном режиме.

Виталий Кличко призвал киевлян возвращаться домой, и только по крайней необходимости осуществлять движение в указанное время, в частности, работникам смен предприятий критической инфраструктуры. При себе нужно обязательно иметь документы, удостоверяющие личность.

Примечательно, что в Черкасской области также ввели комендантский час находиться на улице и других общественных местах будет запрещено с 22:00 до 6:00. Об этом сообщил глава Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко.

"Прошу с пониманием к этому отнестись. Это вынужденные меры по вашей безопасности!", - отметил чиновник.

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