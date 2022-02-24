Около 15.00 24 февраля в подземке харьковского метро остановили поезда после воздушной тревоги. Об этом сообщают местные СМИ и ряд Телеграм-каналов.
В частности, в Телеграм-канале Украина сообщили, что Харьков начали бомбить.
Люди решили укрыться в метро, размещая кадры из поездов и не только.
Сайт KHARKIV Today сообщает, что некоторые пришли в метро с вещами, как только метро открылось - с 5.30 утра. Отмечается, что люди заняли лавки и пол на станциях.
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Харьковчане с животными заняли места в переходах, используя их в качестве укрытия.
Вход в метро сделали бесплатным, и установили фонтанчики для подачи воды. В пресс-службе пообещали, сообщить о возобновлении движения.
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Отметим, ранее мэр Харькова Игорь Терехов призвал местных жителей не выходить из дома. Школы, садики и другие учреждения сегодня не работают до прояснения обстановки.
Общественный транспорт должен работать в штатном режиме.
Кроме того, КП «Харьковводоканал» работает в штатном режиме.
Сотрудники всех служб находятся на рабочих местах, а техника готова к выезду в случае возникновения аварийных ситуаций.
Напомним, на Харьковщине россияне расстреляли авто с мирными жителями
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