Об этом 24 февраля сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный на своей странице в Facebook.

Старшиной взвода оказался Буйничев Константин Сергеевич — военный из Кемеровской области, расположенный в Сибири. Говорит, что у них были учения в Ельне — городе в Смоленской области.

По словам старшины, они накануне 23 февраля узнали о наступлении на Украину. Хотя до этого думали, что будут возвращаться домой.

«Такого никто не думал, что мы едем убивать. Воевать мы не собирались, мы собирали информацию», — сказал российский военный.

Отметим, на официальном сайте Сумской ОГА в 14:30 появилось сообщение о том, что российские военные взяли под контроль трассу в Черниговской области.

«Сегодня оккупационные войска контролируют трассу Киев-Москва от границы с РФ и до Черниговской области, до Батурина точно», – сказано на сайте Сумской ОГА.

Так, добавим, с сегодняшнего дня в Черниговской области с 21:00 до 06:00 действует комендантский час. Его ввел председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус с целью поддержания правопорядка и избегания провокаций.

Напомним, армия России захватила города на юге Украины и установила свои блокпосты: что известно о жертвах

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