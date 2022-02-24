Об этом 24 февраля сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный на своей странице в Facebook.
Старшиной взвода оказался Буйничев Константин Сергеевич — военный из Кемеровской области, расположенный в Сибири. Говорит, что у них были учения в Ельне — городе в Смоленской области.
По словам старшины, они накануне 23 февраля узнали о наступлении на Украину. Хотя до этого думали, что будут возвращаться домой.
«Такого никто не думал, что мы едем убивать. Воевать мы не собирались, мы собирали информацию», — сказал российский военный.
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Отметим, на официальном сайте Сумской ОГА в 14:30 появилось сообщение о том, что российские военные взяли под контроль трассу в Черниговской области.
«Сегодня оккупационные войска контролируют трассу Киев-Москва от границы с РФ и до Черниговской области, до Батурина точно», – сказано на сайте Сумской ОГА.
Так, добавим, с сегодняшнего дня в Черниговской области с 21:00 до 06:00 действует комендантский час. Его ввел председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус с целью поддержания правопорядка и избегания провокаций.
Напомним, армия России захватила города на юге Украины и установила свои блокпосты: что известно о жертвах
Как сообщала Politeka, комендантский час ввели в Киеве и Черкассах, озвучены детали: "Это вынужденные меры"
Также Politeka писала, что Россия атакует Чернобыльскую АЭС: «Радиоактивная пыль может накрыть территории…»