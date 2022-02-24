Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на местное издание ОГО, ровенчане массово пришли сдавать кровь на городскую станцию переливания крови. В помещении медучреждения образовались очереди из желающих стать донорами.
Сообщается, что работники станции переливания крови работали в практически в беспрерывном режиме, принимая доноров. Люди столпились не только у регистратуры, но и на входе возле гардероба. К слову, гардеробщица разводила руками, показывая на наполненность вешалок с вещами людей, которые пришли поделиться своей кровью.
Очевидно, такой ажиотаж связан с выступлением президента Украины Владимира Зеленского, который на одном из своих брифингов в четверг, 24 февраля, призвал граждан становиться донорами крови.
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"Пожалуйста, прошу, присоединяйтесь, становитесь донорами крови для наших защитников", - сказал главнокомандующий в своем обращении к народу.
Напомним, Зеленский сделал новое заявление: главные тезисы и как идет отражение атак.
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