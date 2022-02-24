Как сообщает Politeka.net, президент США Джо Байден прокомментировал действия России на территории Украины и военную агрессию, которую запустил Путин утром, 24 февраля. Об этом он сказал в своем выступлении, передает ТСН.
По словам американского лидера, президент Российской Федерации готовит почву, чтобы продвигаться дальше в оккупации Украины. Из-за этого Америка готовит жесткие санкции, чтобы остановить Путина и военные действия в Украине.
В Соединенных Штатах уже запустили первые санкции – заблокировали работу двух российских банков. Также Россия не сможет получать ссуды на международных рынках.
"Мы готовы идти дальше с санкциями. Путин считает, что у него есть право объявлять войну, это мощнейшее нарушение международного права. И нужно четко отвечать с нашими международными партнерами. Мы готовились с нашими союзниками по НАТО, чтобы подготовить этот ответ. Мы месяцами говорим, что будем действовать вместе, если Россия будет наступать на Украину. И здесь нет сомнений. Россия сделала шаги против Украины. Сегодня я хочу объявить о первом пакете санкций", - сказал Джо Байден в своем обращении.
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