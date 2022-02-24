Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым обращением, в котором напомнил, что наша страна будет продолжать отстаивать демократию и свободу страны.

Владимир Зеленский выступил с обращением к украинскому народу и к западным лидерам, пишет Politeka.net. По словам украинского гаранта, из-за своего вторжения в другую страну РФ превращается в "ДНР", так как уже начал падать железный занавес.

По словам президента украинские воины остановили атаки врага. На Донбассе ВСУ работают на отлично, но самая проблемная ситуация на Юге. Сейчас украинские военные отражают атаку под Херсоном, агрессор пытается просунуться в сторону Мелитополя, на северной части страны - враг медленно двигается, но там есть кому его удерживать.

В Гостомеле военные получили приказ на уничтожение десанта.

По словам Зеленского, есть потери с украинской стороны, а российские военные попали в плен. Сейчас врачи предоставляют помощь тем, кто сдался в плен.

Уничтожено много российской авиа и бронированной техники.

Зеленский сообщил, что видит высказывания россиян против войны в Украине, но вряд ли это видит их власть. Президент призвал выходить на площади и заявлять открыто о несогласии.

"Я бы очень хотел, чтобы вы высказывались на Красной площади, или где-то еще на улицах вашей столицы в Москве, Петербурге и в других городах России, не только в Инстаграме - это очень важно", - заявил Владимир Зеленский.

По словам президента, Украина будет и дальше отстаивать свои границы и бороться за свободу.

Также Зеленский призвал помогать медиками в качестве доноров и волонтерам, а также вставать в ряды теробороны.

Президент обратился к международным лидерам: "Если вы нам сегодня не поможете, война завтра постучит к вам".

Напомним, Россия атакует Чернобыльскую АЭС

Как сообщала Politeka, украинцев призвали вступать в тероборону, процедуру максимально упростили

Также Politeka писала, что Зеленский после нового обращения готовит украинцев к общей мобилизации