У Харківській області в Печенігах (60 км на південний схід від Харкова) підірвали дамбу.

Як повідомляє «Суспільне Харків». Це зробили українські військові, попередивши місцеву владу.

«Українські військові підірвали Печенізьку дамбу, пошкоджена дорога», – заявив голова Печенізької громади Олександр Гусаров.

За його словами, вдень українські військові попереджали про можливий підрив дамби місцеву громаду. Йдеться про 200-250 осіб, які живуть в зоні підтоплення.

"Наближаються вибухи! Є загроза підриву дамби Печенізького водосховища. Всім, хто знаходиться в будинках і на вулицях, прилеглих до Сіверського Дінця, терміново евакуюватися на гору, до вулиці Зінченка", - повідомляла Печенізька селищна рада.

За словами Гусарова, жителям запропонували евакуацію, але вони відмовилися і роз'їхалися по родичах.

Зазначимо, у зв‘язку із російським вторгненням на Харківщині запроваджується комендатська година із 22.00. до 06.00 годин. Жителям Харківщини заборонено в цей час перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток чи посвідчень особи.

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