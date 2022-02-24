Антон Геращенко звернувся до українців у своєму Фейсбук, пише Politeka.net. За інформацією радника МВС, у Луцьку був затриманий громадянин України - пособник російських окупантів.
Зазначається, що громадянин знімав пересування української військової техніки, його передали в руки СБУ для подальших слідчих дій.
"Якщо ви бачите як хтось знімає пересування української військової техніки - телефонуйте 102 або якщо ви фізично сильна людина, вживіть заходів щодо затримання підсобника окупантів на місці!",- йдеться в повідомленні Геращенка.
Також радник міністра МВС повідомив, що російські окупанти залишають після себе мітки на дорогах, які допомагають йому краще орієнтуватися на українській землі.
Галкін засвітив їх з Пугачовою дітей в гостях у зірки "Москва сльозам не вірить: "Лізавета така смішнюча!"
Українські військові розбили ворожий десант, кадри: що кажуть у Генштабі
Зеленський зробив термінове звернення до українців: до чого готуватися
Трагедією обернулося святкування дня народження в Києві: з'явилися сумні кадри з місця
"Знайте, я вас ненавиджу": 14-річна дівчинка кинулася під поїзд, записавши відео
Антон Геращенко закликав засипати їх землею або іншим способом.
Раніше Антон Геращенко повідомляв, що війська окупантів з території Білорусі увійшли в Зону Чорнобильської АЕС.
НацГвардейцы захищають сховище радіоактивних відходів. Примітно, що якщо в результаті ударів артилерії буде зруйновано сховище ядерних відходів, то радіоактивний пил може накрити території України, Білорусі та країн ЄС.
Нагадаємо, українці стоять у чергах, щоб здати кров для бійців ЗСУ
Як повідомляла Politeka, армія Росії захопила міста на півдні України і встановила свої блокпости
Також Politeka писала, що повітряну тривогу оголосили в Харкові, люди ховаються в метро