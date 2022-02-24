Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко звернувся до громадян України з важливим повідомленням - вже затриманий один українець, розкриті деталі.

Антон Геращенко звернувся до українців у своєму Фейсбук, пише Politeka.net. За інформацією радника МВС, у Луцьку був затриманий громадянин України - пособник російських окупантів.

Зазначається, що громадянин знімав пересування української військової техніки, його передали в руки СБУ для подальших слідчих дій.

"Якщо ви бачите як хтось знімає пересування української військової техніки - телефонуйте 102 або якщо ви фізично сильна людина, вживіть заходів щодо затримання підсобника окупантів на місці!",- йдеться в повідомленні Геращенка.

Також радник міністра МВС повідомив, що російські окупанти залишають після себе мітки на дорогах, які допомагають йому краще орієнтуватися на українській землі.

Антон Геращенко закликав засипати їх землею або іншим способом.

Раніше Антон Геращенко повідомляв, що війська окупантів з території Білорусі увійшли в Зону Чорнобильської АЕС.

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