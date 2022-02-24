Антон Геращенко звернувся до українців у своєму Фейсбук, пише Politeka.net. За інформацією радника МВС, у Луцьку був затриманий громадянин України - пособник російських окупантів.

Зазначається, що громадянин знімав пересування української військової техніки, його передали в руки СБУ для подальших слідчих дій.

"Якщо ви бачите як хтось знімає пересування української військової техніки - телефонуйте 102 або якщо ви фізично сильна людина, вживіть заходів щодо затримання підсобника окупантів на місці!",- йдеться в повідомленні Геращенка.

Також радник міністра МВС повідомив, що російські окупанти залишають після себе мітки на дорогах, які допомагають йому краще орієнтуватися на українській землі.

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Антон Геращенко закликав засипати їх землею або іншим способом.

Раніше Антон Геращенко повідомляв, що війська окупантів з території Білорусі увійшли в Зону Чорнобильської АЕС.

НацГвардейцы захищають сховище радіоактивних відходів. Примітно, що якщо в результаті ударів артилерії буде зруйновано сховище ядерних відходів, то радіоактивний пил може накрити території України, Білорусі та країн ЄС.

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