Росіяни вийшли на мітинги проти війни в Україні.

Вдень в різних містах Росії, в тому числі Іркутську, Омську, Астрахані і Владивостоці проходили поодинокі пікети. До вечора протестувальники почали збиратися на стихійні мітинги.

У Москві люди вийшли на мітинги біля метро Пушкінська і скандують: "Ні війні з Україною!"

У Санкт-Петербурзі сотні людей, що скандують "Ні війні", заповнили Невський проспект уздовж всього Гостинного двору між двома станціями метро.

ПИТЕР МОЩЬ



видео из тг фонтанки pic.twitter.com/tYyO57xzhE — Melnik (@melnichkaliz) February 24, 2022

Люди встали в сцепку. Питер



ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА⁰https://t.co/iIFIz3CF5V pic.twitter.com/DQt60fIZ6T — Медиазона (@mediazzzona) February 24, 2022

Питер вышел против войны pic.twitter.com/ENiNLPcGwL — Андрей Пивоваров (@brewerov) February 24, 2022

"Путін, Виведи війська!",- скандували люди на протесті в Єкатеринбурзі.

Собравшиеся на площади 1905 года в Екатеринбурге скандируют "Путин, выведи войска!"#UkraineWar pic.twitter.com/bOyDoedOPk — No Talking 🇺🇦 (@notalkingnews) February 24, 2022

Зазначимо, Слідчий комітет Росії пригрозив учасникам акцій серйозними наслідками аж до позбавлення волі. Потім мітингувальників почали масово затримувати.

Москва. Задержанная кричит «Нет войне»



ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ(МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И(ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И(ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТАhttps://t.co/Uq1hU8AyJX pic.twitter.com/8AlxpGvnUA — Медиазона (@mediazzzona) February 24, 2022

У мережі з'явилися кадри жорстоких затримань мітингувальників.

ОВС-Інфо повідомляє про 653 затриманих по всій Росії.

Нагадаємо, у МВС звернулися до українців з найважливішим проханням: "якщо ви бачите, як хтось знімає..."

Як повідомляла Politeka, дамбу підірвали під Харковом: все, що відомо на даний момент

Також Politeka писала, що українці стоять у чергах, щоб здати кров для захисників: надихаючі фото