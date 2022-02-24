Вдень в різних містах Росії, в тому числі Іркутську, Омську, Астрахані і Владивостоці проходили поодинокі пікети. До вечора протестувальники почали збиратися на стихійні мітинги.
У Москві люди вийшли на мітинги біля метро Пушкінська і скандують: "Ні війні з Україною!"
У Санкт-Петербурзі сотні людей, що скандують "Ні війні", заповнили Невський проспект уздовж всього Гостинного двору між двома станціями метро.
"Путін, Виведи війська!",- скандували люди на протесті в Єкатеринбурзі.
Зазначимо, Слідчий комітет Росії пригрозив учасникам акцій серйозними наслідками аж до позбавлення волі. Потім мітингувальників почали масово затримувати.
У мережі з'явилися кадри жорстоких затримань мітингувальників.
ОВС-Інфо повідомляє про 653 затриманих по всій Росії.
Нагадаємо, у МВС звернулися до українців з найважливішим проханням: "якщо ви бачите, як хтось знімає..."
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