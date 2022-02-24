Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час брифінгу повідомив, що Чорнобильська зона і всі об'єкти ЧАЕС знаходяться під контролем російських військових, пише Politeka.net.
Як зазначив прем'єр-міністр, жертв і постраждалих за даними керівництва Чорнобильської зони відчуження і Чорнобильської АЕС в зараз немає.
Раніше Антон Геращенко повідомляв, що війська окупантів з території Білорусі увійшли в Зону Чорнобильської АЕС.
НацГвардійці захищали сховище радіоактивних відходів. Примітно, що якщо в результаті ударів артилерії буде зруйновано сховище ядерних відходів, то радіоактивний пил може накрити території України, Білорусі та країн ЄС.
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Зазначимо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що захисники віддають життя, щоб трагедія 1986 року не повторилася.
Український гарант повідомив про надзвичайну ситуацію у зв'язку зі штурмом ЧАЕС, і заявив про це прем'єр-міністру Швеції Магдалені Андерссон.
За словами Зеленського, збройна атака Росії на Україну - це "оголошення війни всій Європі".
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