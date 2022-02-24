Стало відомо про захоплення Чорнобильської АЕС, яку захищали нацгвардійці - прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив цю інформацію.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час брифінгу повідомив, що Чорнобильська зона і всі об'єкти ЧАЕС знаходяться під контролем російських військових, пише Politeka.net.

Як зазначив прем'єр-міністр, жертв і постраждалих за даними керівництва Чорнобильської зони відчуження і Чорнобильської АЕС в зараз немає.

Раніше Антон Геращенко повідомляв, що війська окупантів з території Білорусі увійшли в Зону Чорнобильської АЕС.

НацГвардійці захищали сховище радіоактивних відходів. Примітно, що якщо в результаті ударів артилерії буде зруйновано сховище ядерних відходів, то радіоактивний пил може накрити території України, Білорусі та країн ЄС.

Зазначимо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що захисники віддають життя, щоб трагедія 1986 року не повторилася.

Український гарант повідомив про надзвичайну ситуацію у зв'язку зі штурмом ЧАЕС, і заявив про це прем'єр-міністру Швеції Магдалені Андерссон.

За словами Зеленського, збройна атака Росії на Україну - це "оголошення війни всій Європі".

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