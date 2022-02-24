24 лютого 2022 року після вторгнення Росії в Україні введено воєнний стан, також у містах запроваджують комендантську годину.

Одним з перших про радикальне рішення заявив очільник Києва Віталій Кличко.

"Це вимушений крок, але в нинішніх умовах військової агресії і воєнного стану, необхідний для безпеки жителів столиці", - зазначив мер столиці.

Громадський транспорт під час комендантської години не працює. При цьому станції метрополітену будуть доступні в цілодобовому режимі.

При крайній необхідності пересування по місту під час комендантської години дозволено, зокрема працівникам змін підприємств критичної інфраструктури, обов'язково потрібно мати при собі документи, що засвідчують особу.

Комендантська година діятиме з 22:00 до 7:00:

В Києві й Київській області, а також у Вінницькій області.

Комендантську годину з 22:00 до 6:00 вводить:

• Дніпропетровська область

• Черкаська область

• Житомирська область

• Запорізька область

• Миколаївська область

• Полтавська область

• Рівненська область

• Харківська область

• Черкаська область

• Чернігівська область

Комендантська година діятиме з 22:00 до 5:00:

В Одеській областій, Березовський район та м. Арциз

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