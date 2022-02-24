Нацполіція та «Укравтодор» звернулися до українців з важливим повідомленням.
Громадян просять звернути увагу позначки, які використовують для інформування російських військ, в тому числі і вночі.
«Закликаємо громадян фіксувати та знищувати подібні позначки на дорогах та інших інфраструктурних об’єктах країни. Це система сигналів, яку використовує вороже російське військо, зокрема уночі», - повідомила прес-служба «Укравтодору».
Позначки можна замальовувати або присипати землею, брудом, заливати смолою.
Галкін засвітив їх з Пугачовою дітей в гостях у зірки "Москва сльозам не вірить: "Лізавета така смішнюча!"
Вертольоти збиті під Києвом, ЗСУ відбили напад Росії: подробиці
У "Північного потоку-2" нові проблеми: позбавлені підтримки ключового фонду
Приходько емоційно звернулася до Kalush Orchestra, які їдуть на Євробачення: "Смердіти будуть вище даху"
Жителям Одеської області зробили термінове попередження: чого побоюватися
Українців просять бути пильними і обов’язково повідомляти такі позначки поліцію за допомогою гарячої лінії 102.
У ніч на 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні заявив про початок «спеціальної військової операції» проти України.
В багатьох українських містах прогриміли вибухи. Перші удари окупанти завдали о 5 ранку по військовій інфраструктурі — аеродромах, центрах військового управління та складах ресурсів.
Нагадаємо про комендантську годину, коли і в яких містах діятиме: "Крок необхідний для безпеки"
Як повідомляла Politeka, Чорнобильську АЕС захоплено: заява прем'єра Шмигаля і перші кадри
Також Politeka писала, що росіяни почали виходити на вулиці після вторгнення в Україну, кадри ходів: "Ні війні!"