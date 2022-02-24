Українців просять бути пильними, зараз це дуже важливо.

Нацполіція та «Укравтодор» звернулися до українців з важливим повідомленням.

Громадян просять звернути увагу позначки, які використовують для інформування російських військ, в тому числі і вночі.

«Закликаємо громадян фіксувати та знищувати подібні позначки на дорогах та інших інфраструктурних об’єктах країни. Це система сигналів, яку використовує вороже російське військо, зокрема уночі», - повідомила прес-служба «Укравтодору».

Позначки можна замальовувати або присипати землею, брудом, заливати смолою.

Українців просять бути пильними і обов’язково повідомляти такі позначки поліцію за допомогою гарячої лінії 102.

У ніч на 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні заявив про початок «спеціальної військової операції» проти України.

В багатьох українських містах прогриміли вибухи. Перші удари окупанти завдали о 5 ранку по військовій інфраструктурі — аеродромах, центрах військового управління та складах ресурсів.

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