Украинцам стали рассылать письма с прикрепленными файлами, не исключено применение такого метода и в мессенджерах. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Центр протидії дезінформації.

Отмечается, что вражеские силы стараются получить доступ к электронным устройствам украинцев для сбора большого массива информации.

Граждан Украины призывают не открывать такие письма и сообщения и помнить о кибергигиене!

"Берегите свои жизни и Украину!", - написали авторы публикации.

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Отметим, ранее международная сеть хакеров The Anonymous объявили войну российским властям, в том числе, из-за полномасштабного вторжения в Украину.

В сообщении, размещенном в Твиттере, говорится, что операции направлены против российского правительства, но затронут и частный сектор.

Хакеры обещали рассказать правду о коллективных действиях России. Отмечаются, что они в курсе - народу РФ испытывает трудности, опасаясь репрессий. Все действия будут направлены только против действий российского правительства и Путина.