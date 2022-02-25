Против украинцев началась фишинговая атака - раскрыто, что нужно делать в таком случае, людям напомнили о кибергигиене и призвали беречь свои жизни.

Украинцам стали рассылать письма с прикрепленными файлами, не исключено применение такого метода и в мессенджерах. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Центр протидії дезінформації.

Отмечается, что вражеские силы стараются получить доступ к электронным устройствам украинцев для сбора большого массива информации.

Граждан Украины призывают не открывать такие письма и сообщения и помнить о кибергигиене!

"Берегите свои жизни и Украину!", - написали авторы публикации.

Отметим, ранее международная сеть хакеров The Anonymous объявили войну российским властям, в том числе, из-за полномасштабного вторжения в Украину.

В сообщении, размещенном в Твиттере, говорится, что операции направлены против российского правительства, но затронут и частный сектор.

Хакеры обещали рассказать правду о коллективных действиях России. Отмечаются, что они в курсе - народу РФ испытывает трудности, опасаясь репрессий. Все действия будут направлены только против действий российского правительства и Путина.