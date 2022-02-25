Украинцам стали рассылать письма с прикрепленными файлами, не исключено применение такого метода и в мессенджерах. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Центр протидії дезінформації.
Отмечается, что вражеские силы стараются получить доступ к электронным устройствам украинцев для сбора большого массива информации.
Граждан Украины призывают не открывать такие письма и сообщения и помнить о кибергигиене!
"Берегите свои жизни и Украину!", - написали авторы публикации.
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Отметим, ранее международная сеть хакеров The Anonymous объявили войну российским властям, в том числе, из-за полномасштабного вторжения в Украину.
В сообщении, размещенном в Твиттере, говорится, что операции направлены против российского правительства, но затронут и частный сектор.
Хакеры обещали рассказать правду о коллективных действиях России. Отмечаются, что они в курсе - народу РФ испытывает трудности, опасаясь репрессий. Все действия будут направлены только против действий российского правительства и Путина.
Напомним, российских оккупантов захватили в плен
Как сообщала Politeka, российских оккупантов взяли в плен, кадры брошенной вражеской техники
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