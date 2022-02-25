Ожесточенные бои идут в районе пгт Иванков Вышгородского района Киевской области - появилась информация о попытке российских танков двигаться в сторону столицы.

По данным издания Украинская правда, которое ссылается на свои источники в Генштабе ВСУ, российские войска, наступающие на Киев из Зоны отчуждения, были остановлены возле Иванкова.

Украинские защитники взорвали мост, чтобы остановить колонну РФ.

Отметим, Иванков находится в половине пути от границы до Киева. После него открывается возможность наступать на столицу через Вышгород.

Кроме того, советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что оккупанты пытаются прорваться со стороны Дымера Киевской области.

Согласно оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 6 утра 25 февраля, "десантно-штурмовые войска ВСУ ведут боевые действия в районах населенных пунктов Дымер и Иванков, куда продвинулось большое количество бронированной техники противника, и остановили превосходящие силы врага на рубеже реки Тетеров. Мост через реку разрушен".

Ранее мы сообщали о ключевых моментах утреннего обращения президента Украины Владимира Зеленского. По словам гаранта, российские оккупанты не различают гражданские и военные объекты, то, что гражданские объекты для них не мишень - наглая ложь. Цель российской атаки - давление на всех граждан Украины.

"Я подчеркиваю, не просто на власть, на всех украинцев. И сегодня еще больше, чем вчера", - отметил Зеленский добавив, что ВСУ успешно отражают вторжение оккупантов.

Напомним, попадание ВОП в многоэтажку Киева, что известно: подробности и кадры с места