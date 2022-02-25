Так, Зеленский заявил, что сейчас мы наблюдаем не просто вторжение России в Украину - "это начало войны против Европы, против элементарных прав человека в Европе, против всех правил сосуществования на континенте".
Ключевые тезисы спича Зеленского:
- второй день украинские города испытвают ракетные удары, танковые колонны и авиаудары - максимально похоже на то, что Европа уже давно видела во время Второй мировой войны.
- "Увереный, вы это видите... Вся Европа. Но мы не видим вполне, что вы собираетесь с этим делать, как собираетесь защищать себя, когда так медленно помогаете нам в Украине"
- что уже сделано, секторальные санкции против России (в частности, против банков и крупных предприятий): США, Канада, Великобритания, Евросоюз, Австралия и Новая Зеландия.
- Европа имеет достаточную силу, чтобы остановить эту агрессию.
- что требуем: аннулирование виз россиян, отключение от SWIFT'а, полная изоляция России, отзыв послов, нефтяное эмбарго, закрытие неба.
В конце Зеленский добавил: "Хочу еще раз обратиться к президенту Российской федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей".
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