Пресс-служба Сухопутных войск ВСУ сообщила, что подразделение оперативного командования "Север" уничтожил около 20 единиц российских танков. Утраты живой силы уточняются.

Также подразделение «Север» уничтожило колонну вражеской техники, которая двигалась со стороны пгт Репки на Чернигов. Утраты около 10-15 единиц техники.

Отметим, советник главы Офиса президента Алексей Арестович проинформировал, что наиболее опасная ситуация сейчас – к северо-западу от Киева. На Черниговщине, Сумщине и возле Харькова наступление противника остановлено.

На Черниговском направлении, по словам Арестовича, украинские войска приостановили наступление противника. В настоящее время активные боевые действия там не ведутся. Враг накапливает резервы.

Также он отметил, что утром было несколько воздушных ударов, в том числе по Киеву.

«Наши силы ПВО сбили две крылатые ракеты и один самолет типа Су-27. Летчик попал в плен, сейчас его допрашивают», – сообщил он.

Также были нанесены авиаудары по городу Ровно, по аэродрому Белой Церкви и по Василькову на Киевщине. Число ударов уменьшается, что указывает на то, что запасы ракет у противника заканчиваются, заметил советник руководителя Офиса президента.

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