Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на сайт НБУ. Банки по возможности постепенно подкрепляют наличными банкоматы. А Нацбанк подкрепляет наличными кассы банков и их ликвидность.
При этом существуют временные лимиты на снятие наличных в размере 100 тыс. грн в день, что позволяет полностью закрыть первоочередные нужды.
Безналичные расчеты и далее производятся без ограничений.
Тарифная политика отдельного банка и партнерские условия между субъектами и соответствующими учреждениями НБУ — от этого и зависит характер ограничений на снятие налички.
"Просим сохранять спокойствие, доверять только проверенным источникам информации и верить в Вооруженные Силы Украины!", - написали в сообщении НБУ.
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По информации "НВ Бизнес", установленный лимит на снятие наличных в кассе банка сильно превышает лимиты на снятие средств в банкомат, и он даже может отсутствовать.
Локально могут подключаться определенные лимиты в том случае, когда в конкретном банкомате заканчивается наличность.
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