Как пишет Politeka.net, Замминистра обороны Анна Маляр обратилась к украинцам и попросила их прекратить любую съемку, касающуюся передвижения бойцов ВСУ. Так, сообщается, что нужно прекратить снимать и публиковать фото и видео перемещения ВСУ в публичном пространстве.

Также Анна Маляр посоветовала украинцам делать фото и видео техники противника и выкладывать их в общий доступ с уточнением геолокации, времени и даты, это поможет быть в курсе передвижений оккупационных войск.

«Касается всех украинских городов! Настоятельно просим прекратить публикацию фото и видеозаписей перемещения украинской техники и лиц военных в свободный доступ. Такими действиями вы помогаете врагу получать уточненную информацию о наших военных. А вот фото и видео перемещение военной техники врага наоборот – выкладывайте с указанием геолокации и времени и даты фиксации», - сообщает Замминистра.

Ранее ООС дала свежую сводку по ситуации с российским вторжением в Украину. 25-го февраля, в полдень в районе Беловодска, украинские воины дали бой российским оккупантам.

«Наши подразделения прорвали позиции захватчиков и закрепили успех контрнаступлением. Понеся значительные потери, российские подразделения спасаются бегством с поля боя в направлении границы РФ» - сказано в сообщении.

Сухопутные войска ВС Украины сообщили о потерях со стороны оккупационных войск:

«Сегодня количество потерь со стороны оккупационных войск Российской Федерации составляет более тысячи. Такое количество потерь военнослужащих за время боевых действий Россия не терпела за все время своего существования еще ни в одном вооруженном конфликте, который начинала» - сообщают Сухопутные войска ВСУ.

Напомним, российских оккупантов захватили в плен

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