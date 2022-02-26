Как пишет Politeka.net, известная украинская актриса и многодетная мама Елена Кравец из студии "Квартал 95" записала мощное эмоционально видеообращение к коллегам из России. В своем видео актриса обращается к квнщикам, с которыми они в прошлом играли в КВН. Она просит их очнуться и говорить правду о войне, так как гибнут люди, их же зрители.

"Сегодня уже не смешно. Сегодня игра меняется каждый день. Ребят, у вас еще есть время переписать ход этой игры. У вас большая многомиллионная аудитория, вы классно придумываете, творите и сочиняете. Ребята, придумайте что-нибудь. Придумайте что-нибудь! Вы талантливые люди, у вас найдутся способы, вам хватит мозгов. Придумайте что-нибудь, чтобы игра эта не закончилась плохо, в первую очередь, для вас!", - говорит Елена.

Также она заявила, что мы здесь в Украине выстоим, но "с вами больше в игры играть не будем, никогда".

"Ребята, включайтесь. Здесь гибнут люди, мирные люди, наши с вами зрители. Пожалуйста, рассказывайте правду, рассказывайте всем тем вашим мразям, которые думают, что здесь какая-то освободительная операция. Рассказывайте правду!", - призывает Кравец.

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