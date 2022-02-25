Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая и звезда "Нового канала" Леся Никитюк высказалась о напряженной ситуации в Украине. Сначала артистка написала, что Путин начал войну с ее страной и попросила аудиторию, проживающую в РФ, рассказать всем, что Украину и правда бомбят.
«Боже, это все не сон. Доброе утро, народ РФ, как ваша ночь прошла, вы спали? А мы нет! Остановите это, пока не поздно!» - написала Никитюк утром в Инстаграм.
А уже вечером Никитюк сделала еще одно обращение: «Никогда не задумывалась в значении фразы «СПОКОЙНОЙ НОЧИ». И только теперь понимаю, как это изречение много значит для нас. Прочь из Украины! Прочь» - пишет Леся Никитюк.
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Мы писали, сейчас многие артисты из разных стран и уголков мира начинают массово высказываться в адрес агрессии России в сторону Украины. Не смогла пройти мимо и голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли.
Джоли уже 19 лет является послом доброй воли ООН по делам беженцев, она не стала молчать и написала обращение в Инстаграм.
По словам звезды, она, как и многие из людей сейчас, молится за людей нашей страны и обеспокоена ужасными событиями:
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