Как сообщает Politeka.net, сейчас многие артисты из разных стран и уголков мира начинают массово высказываться в адрес агрессии России в сторону Украины. Не смогла пройти мимо и голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли.

Джоли уже 19 лет является послом доброй воли ООН по делам беженцев, она не стала молчать и написала обращение в Инстаграм.

По словам звезды, она, как и многие из людей сейчас, молится за людей нашей страны и обеспокоена ужасными событиями:

«Как и многие из вас, я молюсь за людей в Украине. Я и мои коллеги из Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев сосредоточены на том, чтобы сделать все возможное для обеспечения защиты и основных прав человека перемещенных лиц и беженцев в регионе. Мы уже видели сообщения о жертвах и людях, которые начали покидать свои дома в поисках безопасных мест», — пишет Джоли.

В сети активно поддерживают позицию актрисы:

«🙌 Спасибо, королева Энджи. 🙌; свобода для Украины; Мир, нам нужна ваша поддержка! спасибо, что поделились этой информацией ❤️❤️ слава Україні!; спасибо 🇺🇦❤️; Спасибо, что рассказали об этом 🙏🏼; Спасибо! Мы хотим мира! 🙏🏻❤️🇺🇦; спасибо за ваши слова ❤️; 🇺🇦❤ молюсь за всех этих невинных людей!!!; Я из Украины, здесь очень страшно(; Я молюсь за свою семью. Я молюсь за свою страну 🇺🇦💔».

Также некоторые звезды шоу-бизнеса сделали посты в поддержку Украины и записали видеообращения. В частности, певец Иван Дорн заявил, что Россия объявила полномасштабную войну, и обратился к гражданам РФ с призывом остановить катастрофу.

Артист Валерий Меладзе также выступил с обращением. Высказался о вмешательстве РФ в Украину и Макс Барских. Певица Вера Брежнева в сторис Инстаграм подчеркнула, что Украина - мирная страна и не хочет войны. Шоумен Максим Галкин сообщил, что на связи с Украиной с раннего утра, и не может поверить, что такое возможно.

Напомним, украинские военные стоят на защите Родины, сбито 7 самолетов РФ

Как сообщала Politeka, российских оккупантов захватили в плен, фото

Также Politeka писала, что Зеленский после нового обращения готовит украинцев к общей мобилизации