Тина Кароль в слезах едва смогла говорить, обращаясь к гражданам, чтобы они услышали ее с разных уголков мира.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Тина Кароль не смогла сдержать слез и высказалась по поводу происходящего в Украине. На второй день после нападения России, артистка слезно обратилась ко всем, кто видит ее Сторис и может распространить информацию.

«Пожалуйста, все, кто смотрит меня – распространите информацию! Я хочу призвать всех вас! Пожалуйста, берегите себя в эти два дня, я горжусь нашими мужчинами. Девушки, женщины, не выходите никуда.

Поймите, вы не заслужили быть в таком изолированном мире! Мы выстоим, мы смелые, но мы будем открытые! Я хочу обратиться ко всем, что слышит. Россияне, такого не должно быть!» - в слезах записала видеообращение Кароль.

Также Леся Никитюк высказалась о напряженной ситуации в Украине. Сначала артистка написала, что Путин начал войну с ее страной и попросила аудиторию, проживающую в РФ, рассказать всем, что Украину и правда бомбят.

«Боже, это все не сон. Доброе утро, народ РФ, как ваша ночь прошла, вы спали? А мы нет! Остановите это, пока не поздно!» - написала Никитюк утром в Инстаграм.

А уже вечером Никитюк сделала еще одно обращение: «Никогда не задумывалась в значении фразы «СПОКОЙНОЙ НОЧИ». И только теперь понимаю, как это изречение много значит для нас. Прочь из Украины! Прочь» - пишет Леся Никитюк.

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