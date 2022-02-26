В Сумской области оккупанты разбрасывают детские игрушки, телефоны и ценные вещи с взрывчаткой.

Об этом заявили в Сумской областной военно-гражданской администрации 26 февраля.

Украинцев призвали не прикасаться к заминированным предметам, кроме того, важно сообщать о таких "находках".

Ранее сообщалось, что в Киевской области в результате попадания вражеского снаряда погибли 3 человека.

Так, в поселке Бородянка 26 февраля российские оккупанты выпустили снаряд в жилой дом, сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

В 13:40 в пгт Бородянка в результате попадания снаряда в жилой дом возник пожар.

В 14:20 пожар ликвидирован. В результате попадания снаряда погибли 3 человека. Возможно, под завалами находится еще 3 человека.

Подразделения ГСЧС было вынуждено покинуть место происшествия в связи с продолжающимися обстрелами.

Напомним, что в Киеве расширили время комендантского часа: мэр Кличко срочно обратился к жителям столицы.

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