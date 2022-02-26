Об этом заявили в Сумской областной военно-гражданской администрации 26 февраля.
Украинцев призвали не прикасаться к заминированным предметам, кроме того, важно сообщать о таких "находках".
Ранее сообщалось, что в Киевской области в результате попадания вражеского снаряда погибли 3 человека.
Так, в поселке Бородянка 26 февраля российские оккупанты выпустили снаряд в жилой дом, сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
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В 13:40 в пгт Бородянка в результате попадания снаряда в жилой дом возник пожар.
В 14:20 пожар ликвидирован. В результате попадания снаряда погибли 3 человека. Возможно, под завалами находится еще 3 человека.
Подразделения ГСЧС было вынуждено покинуть место происшествия в связи с продолжающимися обстрелами.
Напомним, что в Киеве расширили время комендантского часа: мэр Кличко срочно обратился к жителям столицы.
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