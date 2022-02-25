В области распространяют дезинформацию о "сдаче" города, ему лично за день позвонили по телефону 20 человек с этим вопросом.

Как сообщает Politeka.net, по состоянию на вечер 25-го февраля, Чернигов находится под контролем ВСУ. Об этом сообщил глава Черниговской облгосадминистрации Вячеслав Чаус на своей странице в Фейсбук. Также была сделана короткая сводка по городу.

В области распространяют дезинформацию о "сдаче" города, ему лично за день позвонили по телефону 20 человек с этим вопросом. По словам городского головы Владислава Атрошенко, за день ранены 5 человек.

«Это тяжелые сутки были. Больницы работают в штатном режиме. Повреждена котельная, есть порывы линий электропередач. По состоянию на вечер 25-го февраля, водоснабжение и водоотвод города осуществляется в плановом порядке. Одна насосная станция водопровода обесточена и временно не работает.

Ранее пресс-служба Сухопутных войск ВСУ сообщила, что подразделение оперативного командования "Север" уничтожил около 20 единиц российских танков. Утраты живой силы уточняются.

Также подразделение «Север» уничтожило колонну вражеской техники, которая двигалась со стороны пгт Репки на Чернигов. Утраты около 10-15 единиц техники.

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