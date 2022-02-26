Виталий Кличко, мэр столицы Украины - Киева, обратился к жителям города, рассказал о расширении времени комендантского часа.

Как пишет Politeka.net, Киев продолжает быть одной из самых горячих точек. Российские войска обстреливают украинскую столицу всеми видами вооружений, но оборона Киева продолжает защищать город. Мер Киева Виталий Кличко сообщил о расширении времени комендантского часа.

"Внимание! Для более эффективной обороны столицы и безопасности ее жителей с сегодняшнего дня, 26 февраля 2022 года, комендантский час будет действовать с 17:00 до 08:00.

Такое время комендантского часа вводится до утра 28 февраля.

Все гражданские лица, находящиеся на улице в период комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага.

Прошу с пониманием отнестись к ситуации и не выходить на улицы", - обратился Кличко к жителям и гостям столицы.

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