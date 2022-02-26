Как пишет Politeka.net, Киев продолжает быть одной из самых горячих точек. Российские войска обстреливают украинскую столицу всеми видами вооружений, но оборона Киева продолжает защищать город. Мер Киева Виталий Кличко сообщил о расширении времени комендантского часа.

"Внимание! Для более эффективной обороны столицы и безопасности ее жителей с сегодняшнего дня, 26 февраля 2022 года, комендантский час будет действовать с 17:00 до 08:00.

Такое время комендантского часа вводится до утра 28 февраля.

Все гражданские лица, находящиеся на улице в период комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага.

Популярные статьи сейчас

В оккупированном Чернобыле зафиксировали повышение уровня радиации: что это значит

Крик души Юлии Саниной из The Hardkiss после обстрела Киева: "Прекратите смотреть российское ТВ"

Притула мощно обратился к российским артистам: "Выходите на улицы, выводите своих сторонников или заткнитесь"

Наталья Могилевская обратилась к украинкам с неожиданным требованием: "К черту эти…"

"У мужа случилась беда": Илона Гвоздева поделилась сильными переживаниями
Показать еще

Прошу с пониманием отнестись к ситуации и не выходить на улицы", - обратился Кличко к жителям и гостям столицы.

Напомним, Кравец из "Квартал 95" со слезами на глазах обратилась к российским КВНщикам

А еще Politeka сообщала, что Зеленский раскрыл планы Кремля по Украине

Также Politeka писала, что Украинцам обеспечивают выплату пенсий в условиях военного положения, – Минсоцполитики