Как пишет Politeka.net, российские войска третий день пытаются захватить Украину. Несколько дней назад, 24 февраля, Владимир фактически объявил войну Украине, вторгнувшись со стороны России и Беларуси. Пресс-служба "Укравтодора" обратилась к украинцам, дав дельный совет.
"‼Срочно
Демонтируем дорожные знаки по всем дорогам страны. Приоритет #1 – указательные знаки, названия населенных пунктов. Собранные знаки передаем местным властям и дорожникам.
У врага жалкая связь, они не ориентируются на местности. Давайте поможем им попасть прямо в ад.
В Киеве расширили время комендантского часа: мэр Кличко срочно обратился к жителям столицы
Спасаются бегством: украинцы дали мощный отпор агрессору, названо число ликвидированных за день
Зеленский экстренно обратился к президенту России: "Чтобы остановить..."
Танк в Киеве раздавил авто с мужчиной внутри, слышны выстрелы: кадры
"Знайте, я вас ненавижу": 14-летняя девочка бросилась под поезд, записав видео
Укравтодор призывает все путевые организации, территориальные общины, органы местного самоуправления немедленно приступить к демонтажу дорожных знаков поблизости.
Не**й лазить", - написано было на страничке ведомства в Фейсбук.
Напомним, вражеская авиация сбрасывает взрывоопасные игрушки: заявление властей
Также Politeka сообщала, что в Офисе президента прокомментировали отказ от переговоров с россиянами
А еще Politeka писала, что Каменских жестко обратилась к россиянам, присрамив их за действия Путина