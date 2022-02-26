Пресс-служба "Укравтодора" у себя на страничке показал, куда должны идти российским войскам и обратилась к украинцам, дав дельный совет.

Как пишет Politeka.net, российские войска третий день пытаются захватить Украину. Несколько дней назад, 24 февраля, Владимир фактически объявил войну Украине, вторгнувшись со стороны России и Беларуси. Пресс-служба "Укравтодора" обратилась к украинцам, дав дельный совет.

"‼Срочно

Демонтируем дорожные знаки по всем дорогам страны. Приоритет #1 – указательные знаки, названия населенных пунктов. Собранные знаки передаем местным властям и дорожникам.

У врага жалкая связь, они не ориентируются на местности. Давайте поможем им попасть прямо в ад.

Укравтодор призывает все путевые организации, территориальные общины, органы местного самоуправления немедленно приступить к демонтажу дорожных знаков поблизости.

Не**й лазить", - написано было на страничке ведомства в Фейсбук.

Напомним, вражеская авиация сбрасывает взрывоопасные игрушки: заявление властей

Также Politeka сообщала, что в Офисе президента прокомментировали отказ от переговоров с россиянами

А еще Politeka писала, что Каменских жестко обратилась к россиянам, присрамив их за действия Путина



