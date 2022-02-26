Как сообщает Politeka.net, об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в комментарии УНИАН. По его словам, Владимир Зеленский "категорически не воспринимает какие-либо неприемлемые для Украины условия и ультиматумы - только полноценные переговоры".
Арестович отметил, что украинская сторона услышала переговорную позицию, очерченную в Москве.
"Они знают наш взгляд на переговорный формат и нашу переговорную позицию. Поэтому их комментарии о том, что мы вроде бы отказались от переговоров, это просто часть их тактики", - заявил он.
Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, в свою очередь, добавил, что переговоры должны основываться на здравом смысле и быть такими, чтобы можно было наработать честное решение в интересах людей и национальной государственности Украины.
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По его словам, украинцы доказали, что загнать нас в тупик – это нереалистичная амбиция.
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