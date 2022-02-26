Певица Настя Каменских обратилась к россиянам, попытавшись до них достучаться у себя в блоге.

Как пишет Politeka.net, украинская певица Настя Каменских обратилась к россиянам на третий день после объявления войны Владимиром Путиным Украине. Своё обращение артистка оставила в своём микроблоге инстаграм.

«Россияне, которые поддерживают этот геноцид Украинцев! когда вижу дискуссии в ваших комментариях, якобы все видео из Украины фейк, ми сами на себя напали, у нас внутренние конфликты и все прочее, то в голове не укладывается слепота и бессердечность. То есть, по вашему мнению мы все 40 млн одновременно помешались и начали выкладывать какие-то сфабрикованные видео, фото и т.д. Моя страна всегда была честна и в первую очередь перед самой собой! Мы свободный народ и гордимся этим. Спасать нужно не нас, а вас, россияне, от тоталитарного режима и кромешной информационной тьмы.

На моей, украинской, земле не должно быть ваших, российских, войск. Наши семьи должны быть в покое. В Украине должен быть мир. Говорите об этом у себя в постах, в комментариях! В некоторых городах России получилось выйти мирные протесты, эти люди отстаивают не только мир в Украине, они отстаивают и свободу россиян, свободу в внутри каждого из вас!

Дорогая наша армия Украины – вы самые крутые, вы сила, вы мощь! Пожизненное спасибо за то, как отстаиваете нашу страну и делаете это очень мощно. Слава Украине! ГЕРОЯМ СЛАВА! Я горжусь, что я украинка! Я горжусь нашим народом!»

Настя так же прикрепила кадры, на которых видно разбомбленный дом в Киеве, в который попала российская ракета.

Фанаты поставили более 8 тысяч лайков и написали комментарии:



«Слава Украине и смерть врагам!!!», «Береги Боже Украину и всех нас», «Молодец Настя», «Украина победит», «Держитесь !Спойте что нибудь для своих защитников.», «Путин ответит за все».!Спойте что нибудь для своих защитников.», «Путин ответит за все».



