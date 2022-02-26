Телеведущий и нардеп Украины Сергей Притула обратился к украинцам, которые будут ехать в Киев.

Как пишет Politeka.net, Сергей Притула, украинский телеведущий и народный депутат Украины, обратился к украинцам, которые едут в Киев. Звезда опубликовал пост у себя в Фейсбук, рассказав, что нужно делать.

"Друзья, срочный призыв ко всем, кто не в Киеве, но может доехать в Киев быстро (машиной, бусом или поездом).

Купите все военное, что есть в вашем городе и везите на столицу. Все уплаченные вами деньги я возвращаю при передаче снаряги вам нужно довезти это в наш волонтерский центр, дальше мы сами.

Это призыв к тем, у кого есть проезд: Винничина, Уманщина, Кропивниччина, Хмельниччина.

Нужно все: бронежилеты, каски, дроны, рации, разгрузки, тактическое снаряжение, наколенники, тепловизоры, приборы ночного видения, патроны под натовский калибр, аптечки, турникеты, кровоостанавливающие.

В Киеве везти на Гончара 65. Звонить никуда не надо, покупайте и везите, ДЕНЬГИ ВОЗВРАЩАЕМ СРАЗУ.

В Киеве кроме военных есть тысячи терробороновцев, которым нужно ВСЕ и СРАЗУ. Сколько бы вы чего ни привезли из перечня — ПОЛУЧИТСЯ ВСЕ.

Итого победим.

Репост", - написал Сергей.

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