Как пишет Politeka.net, продюсер и исполнитель Алексей Потапенко (Потап) осудил российское вторжение пезидента России Владимира Путина. Свою позицию артист опубликовал в своем блоге на страничке в инстаграм.

«Ваш президент закончит Войну в Военном Суде! Путин будет отвечать! Россия будет отвечать!

Вы отобрали у нас Крым и части Донецкой и Луганской областей ,а теперь вы напали на нас с полномасштабной войной,только потому ,что мы не хотим жить ,как вы ! Потому что мы свободолюбивый народ,которым не управляет бессердечный и жестокий диктатор. Это проспект Лобановского 6а,в городе Киеве! Посмотрите ,как русская ракета прилетела в жилой дом!», - написал Потап.

Так же Потап прикрепил кадры, на которых видно как российская ракета попадает в жилой дом на проспекте Лобановского 6а, в столице Украины.

Фанаты посмотрели видео более 700 тысяч раз и написали комментарии:

«Україна понад усе», «Полностью согласна!», «Боже я не могу сдержать слез. Безгранично благодарна нашим защитникам за то, что защищают нас ценой собственных жизней. Низкий поклон их родителям, вы воспитали настоящих ангелов своего народа!!! Верю, что победим!!! Верю в ВСУ!!! Верю в наших смелых добровольцев! Слава Украине», «Боже! Какой ужас! Как страшный сон! Ненавижу!!! Нет вам прощения!!!!», «Потап, достаточно кому-то доказывать, там броня, и только украинцы знают правду. Они сейчас напишут, что мы только и умеем, что снимать и выкладывать в соцсети... Пусть живут со своей правдой, а мы будем защищать свою Землю».