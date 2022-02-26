Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ на официальной странице в Facebook.

"В акватории Черного моря зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожен российский истребитель Су-30 СМ. Добро пожаловать в ад!!!"- говорится в сообщении.

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Украинцы восхищаются нашими военными и пишут им слова поддержки.

"Вы невероятные ребята!!! Держимся, за вас наши молитвы!", "Молодцы! Героям Слава!", "Ребята, вы самые лучшие!", "Горжусь нашими ребятами, слава Украине", "отважные, смелые, непревзойденные наши воины", "рыбок подкармливать будут собой. Гореть вам в аду, черти! Спасибо украинским военным", - пишут на странице Командования Воздушных Сил ВСУ.

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