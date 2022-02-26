Як повідомляє Politeka.net, сьогодні, 26-го лютого з'явилася інформація про те, що Туреччина заборонила прохід російських військових кораблів у Чорне море. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Twitter.

Дякую своєму другу, пану Президенту 🇹🇷 @RTErdogan та 🇹🇷 народу за потужну підтримку. Заборона на прохід 🇷🇺 військових кораблів у Чорне море та вагома військова, гуманітарна допомога 🇺🇦 сьогодні вкрай важливі. Народ 🇺🇦 ніколи цього не забуде! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022

Президент розповів, що українці ніколи цього не забудуть - важливе рішення було прийнято сьогодні.

"Спасибі своєму другові, пану Президенту і народу за потужну підтримку. Заборона на прохід 🇷 🇺 військових кораблів в Чорне море і вагома Військова, гуманітарна допомога 🇺 🇦 сьогодні вкрай важливі. Народ 🇺 🇦 ніколи цього не забуде!» - писати Зеленський.

За інформацією керівника Інституту чорноморських стратегічних досліджень, весь район в північно-західній частині Чорного моря, північніше паралелі знаходження острова зміїного-N 45-21-перекритий групою кораблів на чолі з крейсером "Москва" із завданням закриття району проведення "операції".

Раніше радник глави офісу президента Олексій Арестович розповів, що Володимир Зеленський "категорично не сприймає будь-які неприйнятні для України умови і ультиматуми - тільки повноцінні переговори".

Арестович зазначив, що українська сторона почула переговорну позицію, окреслену в Москві.

"Вони знають наш погляд на переговорний формат і нашу переговорну позицію. Тому їхні коментарі про те, що ми начебто відмовилися від переговорів, це просто частина їх тактики", - заявив він.

Нагадаємо, що в Києві розширили час комендантської години: мер Кличко терміново звернувся до жителів столиці.

А ще Politeka писала, що Зеленський розкрив плани Кремля по Україні:"ми зламали їх задум".

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