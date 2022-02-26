В Сети показали, как украинцы встретили российскую армию в своих населенных пунктах.

Так, при въезде в Васильковку повесили поминальный венок с подписью: «Путину от васильковцев».

«Путин думал, что его войска будут встречать с цветочками-веночками. И знаете что? Таки да!» - комментируют в одном из Телеграм-каналов.

Приветствие подготовили и в Мигалках.

«С*ки, на**й из Украины и нашего села. Баба Надя», - такую ​​надпись оставили на остановке транспорта.

Отметим, Укравтодор обратился к украинцам с просьбой демонтировать дорожные знаки, указывающие направление в населенные пункты, особенно крупные города, чтобы дезориентировать захватчиков.

Напомним, Укравтодор красноречиво указал дорогу российским войскам и дал совет украинцам: "Срочно!"

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