В Сети показали, как украинцы встретили российскую армию в своих населенных пунктах.
Так, при въезде в Васильковку повесили поминальный венок с подписью: «Путину от васильковцев».
«Путин думал, что его войска будут встречать с цветочками-веночками. И знаете что? Таки да!» - комментируют в одном из Телеграм-каналов.
Приветствие подготовили и в Мигалках.
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«С*ки, на**й из Украины и нашего села. Баба Надя», - такую надпись оставили на остановке транспорта.
Отметим, Укравтодор обратился к украинцам с просьбой демонтировать дорожные знаки, указывающие направление в населенные пункты, особенно крупные города, чтобы дезориентировать захватчиков.
Напомним, Укравтодор красноречиво указал дорогу российским войскам и дал совет украинцам: "Срочно!"
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