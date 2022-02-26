Об этом сообщили на странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook.
"Вы здесь подохнете", – говорит врямо в лицо оккупанту дедушка.
Защитникам пришлось оттягивать от пенсионера солдата РФ так как, судя по звукам, началась потасовка.
Сам оккупант стоял закрывая уши руками и терпел пинки очевидцев.
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"От мала до велика все готовы рвать оккупантов голыми руками. Российская сволочь, сдавайтесь или бегите. Другого выхода у вас нет. Время идет на часы", – говорится в сообщении.
Видео можно увидеть здесь.
Кроме того, в Сумской области оккупанты разбрасывают детские игрушки, телефоны и ценные вещи с взрывчаткой.
Об этом заявили в Сумской областной военно-гражданской администрации 26 февраля.
Украинцев призвали не прикасаться к заминированным предметам, кроме того, важно сообщать о таких "находках".
Напомним, что в Киеве расширили время комендантского часа: мэр Кличко срочно обратился к жителям столицы.
А еще Politeka писала, что Зеленский раскрыл планы Кремля по Украине: "Мы сломали их замысел".
Также Politeka сообщала, что глава Черниговской ОГА рассказал о потерях и состоянии города.