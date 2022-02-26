В Харькове представители территориальной обороны задержали оккупанта, на которого сразу же набросились местные.

Об этом сообщили на странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

"Вы здесь подохнете", – говорит врямо в лицо оккупанту дедушка.

Защитникам пришлось оттягивать от пенсионера солдата РФ так как, судя по звукам, началась потасовка.

Сам оккупант стоял закрывая уши руками и терпел пинки очевидцев.

"От мала до велика все готовы рвать оккупантов голыми руками. Российская сволочь, сдавайтесь или бегите. Другого выхода у вас нет. Время идет на часы", – говорится в сообщении.

Видео можно увидеть здесь.

Кроме того, в Сумской области оккупанты разбрасывают детские игрушки, телефоны и ценные вещи с взрывчаткой.

Об этом заявили в Сумской областной военно-гражданской администрации 26 февраля.

Украинцев призвали не прикасаться к заминированным предметам, кроме того, важно сообщать о таких "находках".

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