Украина создает IT-армию для борьбы с вторжением России.

Министр цифровой трансформации заявил, что Украина создает IT-армию, куда могут присоединиться все желающие. Оперативные задания будут выкладывать здесь.

"Задания найдутся для всех. Продолжаем бороться на киберфронте", - говорится в сообщении.

Кроме того, киберполиция разработала Telegram чат-бот для блокировки сервисов дезинформации. Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины на своем Telegram-канале.

С помощью бота можно заблокировать Telegram-каналы, YouTube-каналы, Facebook-группы, Instagram-профиле, которые распространяют дезинформацию, а также информацию о местах дислокаций ВСУ.

Пользователям чат-бота будут направлены подробные инструкции по блокировке каждого из сервисов.

В чат-бот стоит направлять обнаруженные ресурсы для их проверки и последующей блокировки.

В Telegram-канал будут отправляться диверсионные ресурсы для блокировки и подробные инструкции как это сделать.

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