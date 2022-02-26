Прес-служба "Укравтодору" у себе на сторінці показав, куди повинні йти російським військам і звернулася до українців, давши слушну пораду.

Як пише Politeka.net, російські війська третій день намагаються захопити Україну. Кілька днів тому, 24 лютого, Володимир фактично оголосив війну Україні, вторгнувшись з боку Росії та Білорусі. Прес-служба "Укравтодору" звернулася до українців, давши слушну пораду.

"‼Терміново

Демонтуємо дорожні знаки по всіх дорогах країни. Пріоритет #1-вказівні знаки, назви населених пунктів. Зібрані знаки передаємо місцевій владі та дорожникам.

У ворога жалюгідний зв'язок, вони не орієнтуються на місцевості. Давайте допоможемо їм потрапити прямо в пекло.

Укравтодор закликає всі колійні організації, територіальні громади, органи місцевого самоврядування негайно приступити до демонтажу дорожніх знаків поблизу.

Не * * й лазити", - написано було на сторінці відомства в Фейсбук.

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