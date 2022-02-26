Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ на офіційній сторінці в Facebook.

«В акваторії Чорного моря зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил Збройних Сил України знищений російський винищувач Су-30 СМ. Ласкаво просимо в пекло!!!» - йдеться у повідомленні.

[embed]https://www.facebook.com/kpszsu/posts/322766673224621?__cft__

Українці захоплюються нашими військовими та пишуть їм слова підтримки.

«Ви неймовірні, хлопці!!! Тримаймося, за вас наші молитви!», «Молодці! Героям Слава!», «Хлопці, ви найкращі!», «Пишаюся нашими хлопцями 🙏 слава Україні», «Відважні, сміливі, неперевершені наші воїни», «Рибок підгодовувать будуть собою. Горіти вам у пеклі, чорти! Дякую українським військовим», - пишуть на сторінці Командування Повітряних Сил ЗСУ.

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