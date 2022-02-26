У мережі показали, як українці зустріли російську армію в своїх населених пунктах.
Так, при В'їзді до Васильківки повісили поминальний вінок з підписом: «Путіну від Васильківців».
"Путін думав, що його війська будуть зустрічати з квіточками-віночками. І знаєте що? Таки так!» - коментують в одному з Телеграм-каналів.
Вітання підготували і в Мигалках.
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"С*ки, на**й з України і нашого села. Баба Надя", - такий напис залишили на зупинці транспорту.
Зазначимо, Укравтодор звернувся до українців з проханням демонтувати дорожні знаки, що вказують напрямок в населені пункти, особливо великі міста, щоб дезорієнтувати загарбників.
Нагадаємо, Укравтодор красномовно вказав дорогу російським військам і дав пораду українцям: "терміново!"
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