У мережі показали, як українці зустріли російську армію в своїх населених пунктах.

Так, при В'їзді до Васильківки повісили поминальний вінок з підписом: «Путіну від Васильківців».

"Путін думав, що його війська будуть зустрічати з квіточками-віночками. І знаєте що? Таки так!» - коментують в одному з Телеграм-каналів.

Вітання підготували і в Мигалках.

"С*ки, на**й з України і нашого села. Баба Надя", - такий напис залишили на зупинці транспорту.

Зазначимо, Укравтодор звернувся до українців з проханням демонтувати дорожні знаки, що вказують напрямок в населені пункти, особливо великі міста, щоб дезорієнтувати загарбників.

Нагадаємо, Укравтодор красномовно вказав дорогу російським військам і дав пораду українцям: "терміново!"

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