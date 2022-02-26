Как пишет Politeka.net, советник главы ОП Алексей Арестович рассказал о ситуации в Украине за день, 26 февраля.
Основные тезисы:
- у противника оперативная пауза, потому что они несут потери. В западной части Киева продолжается накопление количества противников, мы наносим по ним артиллерийский удар;
- Сумы полностью под контролем Украины. Вооружённые силы и местные жители самоорганизовались и держат оборону;
- Харьков держится и показывает блестящий результаты свой работы;
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- Под Мариуполь отправляется тактическая группа РФ из Мелитополя. Наши знают про эту проблему и сейчас будут встречать там российские войска;
- Херсон держат наши силы и наносят потери врагу;
- Российские военные массово сдаются в плен.
Напомним, Российский корабль поразил "дружественным огнем" своих же: ВСУ отчитались о потерях врага.
Как сообщала Politeka "Мы будем бороться": Владимир Зеленский рассказал о победах Украины на дипломатическом фронте.
Также Politeka писала, что Украинцам рассказали, как приблизить победу, не выходя из дома: "Задания найдутся для всех".