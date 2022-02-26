Российский корабль открыл "дружественный огонь" в акватории Черного моря по самолету, который оказался был тоже российским.

Как пишет Politeka.net, Украина почти полных трое суток сражается с оккупационными войсками России. Несколько лет назад президент РФ Владимир Путин объявил Украине войну, после чего отдал приказ наступать со стороны Беларуси, России и Черного моря. Блицкриг российских войск провалился и украинская армия, а также добровольцы дают достойный ответ оккупантам из России. Но как оказалось, не только украинская армия уничтожает противника. Противник уничтожает еще и сам себя.

Пресс-служба Генштаба ВСУ отчитался об очередных потерях врага. Как оказалось, российский корабль открыл "дружественный огонь" по своему же самолету, в результате чего последний был уничтожен.

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