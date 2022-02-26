Как пишет Politeka.net, Украина почти полных трое суток сражается с оккупационными войсками России. Несколько лет назад президент РФ Владимир Путин объявил Украине войну, после чего отдал приказ наступать со стороны Беларуси, России и Черного моря. Блицкриг российских войск провалился и украинская армия, а также добровольцы дают достойный ответ оккупантам из России. Но как оказалось, не только украинская армия уничтожает противника. Противник уничтожает еще и сам себя.
Пресс-служба Генштаба ВСУ отчитался об очередных потерях врага. Как оказалось, российский корабль открыл "дружественный огонь" по своему же самолету, в результате чего последний был уничтожен.
Напомним, украинцам рассказали, как приблизить победу, не выходя из дома
Также Politeka сообщала, что Денис Монастырский рассказал, как украинцы защищаются от РФ
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Крик души Юлии Саниной из The Hardkiss после обстрела Киева: "Прекратите смотреть российское ТВ"
Танк в Киеве раздавил авто с мужчиной внутри, слышны выстрелы: кадры
Трагедией обернулось празднования дня рождения в Киеве: появились горестные кадры с места
"Знайте, я вас ненавижу": 14-летняя девочка бросилась под поезд, записав видео
А еще Politeka писала, что украинцы ярко встретили войска Путина, фото