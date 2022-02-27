Советник главы Офиса президента Алексей Арестович провел брифинг, во время которого поделился оперативной информацией по состоянию на четвертый день.

Арестович отметил, что сейчас практически по всей территории наблюдается относительная тишина. Неспокойно в Волновахе, которую украинские войска снова взяли мощной контратакой. Также бои идут на северо-западных окраинах Киева - противник пытался продвинуться вперед отдельными группами - таким же методом, как в Харькове. Здесь украинские военные, используя авиацию и артиллерию, вели огонь на поражение.

Часть противника разгромлена, часть выдвигается на север и занимает оборону на рубежах 15−20−40 км от Киева, таким образом, чтобы наша артиллерия туда не достала. Арестович подчеркнул, что враг перешел в тактическое отступление на отдельных участках.

Советник главы ОП сообщил, что по их оценке, противник практически выдохся, и бросил свои последние силы на украинскую столицу, чтобы взять хотя бы все окраины и заявить о "какой-то там победе".

По словам Арестовича, враг в Харькове окружен и разгромлен, сейчас его добивают, также обстоят дела и в Киеве - это также говорит, что план оккупантов провалился.

Советник главы ОП обратился к российским и белорусским солдатам и офицерам, чтобы они не выполняли преступные приказы и сложили оружие.

Напомним, Сумы под контролем Украины, Харьков держится, оккупанты массово сдаются в плен

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