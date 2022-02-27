Арестович отметил, что сейчас практически по всей территории наблюдается относительная тишина. Неспокойно в Волновахе, которую украинские войска снова взяли мощной контратакой. Также бои идут на северо-западных окраинах Киева - противник пытался продвинуться вперед отдельными группами - таким же методом, как в Харькове. Здесь украинские военные, используя авиацию и артиллерию, вели огонь на поражение.
Часть противника разгромлена, часть выдвигается на север и занимает оборону на рубежах 15−20−40 км от Киева, таким образом, чтобы наша артиллерия туда не достала. Арестович подчеркнул, что враг перешел в тактическое отступление на отдельных участках.
Советник главы ОП сообщил, что по их оценке, противник практически выдохся, и бросил свои последние силы на украинскую столицу, чтобы взять хотя бы все окраины и заявить о "какой-то там победе".
По словам Арестовича, враг в Харькове окружен и разгромлен, сейчас его добивают, также обстоят дела и в Киеве - это также говорит, что план оккупантов провалился.
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