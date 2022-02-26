Глава Украины Владимир Зеленский записал свежее видеообращение ночью 25-го февраля и рассказал о достижениях и потерях страны.

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое обращение, а также подвел итоги второго дня с момента вторжения РФ в страну. Он рассказал, что убиты сотни российских солдат, но и Украина несет потери.

«Ночь будет тяжелее, чем день. Ночью пойдут на штурм, нельзя отдать столицу. Этой ночью должны выстоять», — говорит Зеленский.

Он добавил, что договорился с мировыми лидерами о новой значительной помощи Украине. По словам Зеленского, Россия бьет по жилым кварталам «Градами».

«Нужно сделать всё, чтобы остановить эту агрессию. Каждый день агрессия — эта агрессия везде, не только в Украине, но и в России, во всей Европе» - говорит Президент.

Также он прокомментировал ситуацию с обстрелом артиллерией детских садов:

"Просто нет и не может быть такой правды, которая могла бы объяснить почему обстреливают с реактивной артиллерии детские сады и жилищную инфраструктуру. У Ворзеле Киевской области били "Градами" по детскому саду, в Сумской области били "Ураганами" по жилым кварталам. Что это за война против украинских детей в украинском садике? Кто они? Они тоже неонацисты или солдаты НАТО, которые угрожали России?", — говорит Зеленский.

Отметим, президент Джо Байден в пятницу принял участие в работе экстренного саммита НАТО, лидеры которого решили отреагировать на вторжение России в Украину.

Ранее Байден неоднократно заявлял, что Украина не сможет вступить в НАТО в ближайшей перспективе, а также сообщал, что американские войска не отправятся на территорию Украины, чтобы помочь вытеснить армию России.

Напомним, лидеры НАТО собираются отключить Россию от SWIFT: заявление Джонсона

Как сообщала Politeka, Россию с позором выгнали с "Евровидения": подробности решения

Также Politeka писала, что членство России в Совете Европы приостановлено из-за нападения на Украину