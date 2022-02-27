24 февраля 2022 года Россия вторглась на территорию Украины, в войне стране-агрессору помогает самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, пишет Politeka.net.
Лидер группы "Ляпис Трубецкой" записал видеобращение к своему народу. Певец подчеркнул, что Лукашенко - трус и предатель, сдавший Беларусь "обезумевшему тирану-Путину".
"Эти два го**она используют территорию Беларуси для того, чтобы атаковать братскую Украину. Именно с нашей Беларуси едут танки, летят ракеты в сторону братского народа", - заявил Сергей Михалок.
Артист сообщил, что два диктатора собираются направлять беларусских воинов на верную гибель в Украину. Лидер "Ляписа" отметил, что белорусам пропагандистские СМИ рассказывают о нацистах в Украине.
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"Они(беларусские воины - прим. авт.) все здесь умрут, потому что армия Украины, ВСУ - это самая сильная армия в мире. Все, кто сюда приедут, будут лежать в земле, а потом гореть в аду. Пока не поздно, я призываю всех саботировать любые приказы", - заявил певец.
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