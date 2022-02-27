Старший помощник капитана грузинского судна, узнав, что за помощью к нему обращаются россияне, отказался их заправлять. Соответствующее видео появилось в Сети.

Между экипажами суден состоялся следующий диалог:

- Экипаж России, ребята, мы отказываемся снабжать ваш пароход.

- Кто с нами говорит?

- С вами говорит старший помощник капитана с Грузии. Мы не будем снабжать ваш пароход. Русский корабль, иди *****.

- Уважаемые, давайте без политики, у нас топливо заканчивается.

- Ну, если у вас топливо заканчивается, вы можете использовать весла. Слава Украине! Героям слава!

Как известно, фразу, которая стала крылатой ,сказали украинские пограничники на острове Змеиный российским военным в ответ на требование сдаться 24 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля сообщил, что по его данным, пограничников было 13, и все они погибли. Всем им присвоили звание Героев Украины.

Позже российские СМИ сообщили о доставке военнослужащих Украины, которые находились на острове, во временно оккупированный Россией Севастополь.

Остров атаковали крейсер «Москва» и патрульный корабль «Василий Быков».

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