В ЕС намерены также ввести пакет экономических и персональных санкций против Белоруссии.

Как пишет Politeka.net, сегодня, 27-го февраля стало известно, что Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство союза для России. С таким заявлением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

После запрета небо Европы будет закрыто как для пассажирских самолётов, так и для частных перелетов. Также Евросоюз запретит трансляции некоторых телеканалов, блокирует транзакции с Центробанком России и введёт пакет экономических и персональных санкций против Белоруссии.

Урсула фон дер Ляйен добавила, что ЕС приветствует беженцев с Украины, которые продолжают покидать страну из опасных точек, что находятся под обстрелами.

Также сегодня Владимир Зеленский поговорил с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко и рассказал на странице в социальной сети Фейсбук о первых итогах переговоров.

«Я объяснил ему подробно невозможность нашего столкновения. Я не хочу, чтобы ракеты, самолеты и вертолеты летели в Украину из Беларуси. Я не хочу, чтобы шли войска в Украину из Белоруссии. И он меня заверил в этом. Очевидно, что наши военные воюют не за деньги. А за сегодня, за завтра и очень жестко отвечают за то, что было вчера» - высказался Зеленский.

Напомним, президент Зеленский переговорил с Лукашенко, который угрожал Украине войной: что известно

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