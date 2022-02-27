Колонна военных РФ была значительным образом разбита, остальные военнослужащие бросили своих товарищей и оставшихся были вынуждены сдаться.
Служба безопасности Украины показала кадры, как российские военные дали показания в Управлении СБУ в Николаевской области. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз).
Российские военные признали приказ Путина преступным, извинились перед украинцами и попросили родственников их забрать.
«Я прошу прощения у жителей Украины у всех за то, что мы сюда вторглись. Это не учения были, как нам сказали масштабные учения, а здесь вообще, это войны», - говорит пленный.
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Одному из них оказали медпомощь николаевские врачи.
«Меня подбили свои в голову, украинские медики дали мне помощь. Мам, забери меня отсюда»,- говорит один из военных РФ.
Напомним, раскрыта оперативная информация: "Противник практически выдохся"
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